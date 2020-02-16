https://static.news.ru/photo/4456d74e-50c6-11ea-8896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только около 35% детей в России, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, получают необходимую операцию. Об этом сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Галина Новичкова.

Каждый год примерно 1100 детей нуждаются в трансплантации костного мозга. Реально проводится меньше 700 трансплантаций в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, — рассказала она в интервью «Российской газете».

Как отмечает ТАСС, в декабре 2019 года занимавший на тот момент должность главы Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба говорил , что только трети пациентам всех возрастов проводятся операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. По его словам, в России было проведено порядка 1,7 тысячи трансплантаций, при этом нуждаются в подобных операциях около 5 тысяч пациентов.

Основной проблемой для проведении таких операций является отсутствие в стране единого полноценного регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, пояснял Уйба.

Разработать предложения по законодательному регулированию регистра членам Совета при правительстве ещё осенью 2018 года поручила бывшая на тот момент заместителем главы кабмина Татьяна Голикова. Впоследствии Минздрав подготовил необходимые ключевые документы.

Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, которые готовы стать потенциальными донорами и сдали анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости. Кроме того, в единой базе должны храниться сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора.

Помимо этого, необходимо систематизировать сведения о нуждающихся в трансплантации пациентах.

Ранее правительство России не поддержало законопроект КПРФ об уголовной ответственности за изъятие органов умершего человека для трансплантации и других целей. Инициаторы предлагали дополнить часть статьи о надругательстве над телами умерших, писла NEWS.ru.