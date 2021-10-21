Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в преддверии зимы
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:08, 22 октября 2021
Фото: unsplash.com
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В осенне-зимний период кожа лица нуждается в активном увлажнении, лучше всего для этого подойдёт процедура биоревитализации. Об этом «Москве 24» рассказала косметолог Екатерина Вертиева.
Для этого (для увлажнения кожи лица. — NEWS.ru) процедурой № 1 будет биоревитализация, которая позволит компенсировать недостаток гиалуроновой кислоты в коже. Также сейчас сезон пилингов как домашних, так и профессиональных, которые позволят отшелушить верхний слой кожи и сделать её более доступной для косметического ухода, — посоветовала Вертиева.
Она добавила, что необходимые кислоты можно вводить ещё и с помощью кремов и сывороток, которые также помогут бороться с пигментацией после лета. Косметолог посоветовала делать различные аппаратные процедуры, например, фотоомоложение.
Вартиева напомнила россиянам о возможном ухудшении состояния кожи рук в осенне-зимний период.
Осенью — зимой могут обостриться такие кожные процессы, как атопический дерматит, экземы кистей, также просто появиться сухость рук. Нужно использовать специальные кремы, которые восстанавливают защитную плёнку на руках, чтобы предотвратить обострение хронических кожных заболеваний, — резюмировала она.
Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева предупредила об опасности слишком частого мытья рук. По её словам, это может повредить кожу и даже привести к онкологии.