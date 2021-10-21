Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в преддверии зимы

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Адаптируясь к вакцинам штаммы коронавируса вынуждены изменять свои свойства: например, они могут стать менее заразными. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru.

Уже произошло снижение эффективности вакцин где-то процентов на 10–15, ближе к 15 уже. Оно будет и дальше происходить. Дело в том, что когда вирус адаптируется к вакцинам, то он изменяет...