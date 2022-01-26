Косметолог рассказала, как сделать эффективнее «съедобные» маски для лица

Сделать маски для лица из съедобных ингредиентов более эффективными можно с помощью льда, рассказала косметолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». Она посоветовала водить его кубиками поверх маски, чтобы поры сократились и втянули вещество в кожу, а после этого с помощью тепла расширить сосуды.

По уже нанесённой на лицо маске сверху нужно водить кубиками льда. Этот процесс сокращает поры, в этот самый момент происходит «втяжение» этого самого вещества внутрь кожи. Он называется криомассаж льдом. Без него смесь будет очень плохо впитываться и останется на поверхности, — сказала Мухина.

Также она предложила после нанесения маски обернуть её пищевой пленкой и положить сверху распаренное полотенце. Этот способ расширит сосуды, что тоже повысит проницаемость веществ.

Мухина сообщила, что домашние маски против морщин весьма эффективны, если свежие и хранятся в холодильнике не больше пяти дней. Она предупредила, что нельзя допускать их попадания в рот, так как в них могут присутствовать бактерии. По этой же причине нельзя доставать смесь пальцами, так продукт может быстрее испортиться.

Ранее косметолог Астрид Овеян рассказала, что тема ношения патчей для глаз достаточно индивидуальная, так как зависит от анатомических особенностей человека. Она подчеркнула, что их ношение дольше 20 минут может привести к обезвоживанию кожи.