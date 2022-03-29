Косметолог рассказала, как изменятся цены на услуги в её сфере

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В России 98% случаев заражений коронавирусом приходятся на «омикрон», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее на территории России за сутки выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом.

Это штамм, который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов, — заявила Попова во время встречи с депутатами Государственной думы. Напомним, что...