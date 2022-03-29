Косметолог рассказала, как изменятся цены на услуги в её сфере
Косметолог Мухина: цены на косметологические услуги повысятся до 20% по некоторым позициям
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:34, 29 марта 2022
Фото: pexels.com
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Цены на косметологические услуги повысятся на 10–20% по некоторым позициям, рассказала косметолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». При этом проблем с поставками не должно быть, считает она, так как Россия закупает южнокорейские и японские препараты — не только европейские.
Мы индексировали только те позиции, у которых есть чёткая привязка к закупочной цене. Всего на 10–20 позиций. У нас ещё есть старые закупки. На аппаратные методики цены тоже не поднимутся. Аппарат, конечно, имеет амортизацию, но она несущественная. Поэтому всё остается, как было. Может быть, у нас станет намного лучше, потому что дадут зеленый свет отечественным производителям, — сказала Мухина.
Она добавила, что теперь исчезла монополия фармкомпаний из недружественных стран. Российские производители активно разрабатывают высокотехнологичные препараты, заверила она.
Ранее владелец салонов Paul Mitchel Дмитрий Лавров сообщил, что стоимость зарубежных расходных материалов для индустрии красоты выросла на 30–60%. Он уже ищет замену дефицитным материалам, при этом отмечает, что для перенаправления поставок нужно время в лучшем случае до трёх месяцев. За это время склады опустошат, и придётся работать с тем, что предложат.