Косметолог рассказала об опасных и полезных компонентах в косметике

https://static.news.ru/photo/a043292a-7f57-11eb-a819-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look press

Женщины не должны бояться химических компонентов, содержащихся в косметике. Об этом заявила косметолог и дерматовенеролог Алия Шаламберидзе.

По словам специалиста, всего в косметическом средстве должно быть около 10 составляющих. При этом 70% из них могут быть искусственного происхождения. Она призвала обратить внимание на место естественных ингредиентов в списке состава.

Мы не можем в косметических составах избежать химических компонентов, потому что они являются связующим звеном. Желательно, чтобы в начале состава было два-три компонента растительных экстрактов, а дальше шли химические вещества, без которых крем не может долго существовать, он портится, — цитирует её радиостанция «Говорит Москва».

Она добавила, что если в составе средства прописаны непонятные слова, например, парабены и метил-парабены, то им пользоваться не следует. Более того, по мнению косметолога, большое количество растительных составляющих также не всегда хорошо. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

Я рекомендую, чтобы в составе было два-три компонента, допустим, чайное дерево и алое, и достаточно. Если вы видите много-много растительных экстрактов, то это уже плохо, — резюмировала Шаламберидзе.

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