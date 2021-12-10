Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей в зимний период

Мороз и повышенная сухость воздуха делают кожу крайне уязвимой с наступлением холодов. Чтобы предотвратить её старение и поддерживать увлажнение косметолог Виктория Грибель посоветовала заменить скраб на гоммаж. Она порекомендовала избегать средств для ухода, в которых содержится вазелин или парафин, передаёт «Газета.Ru».

Советую в том числе изменить средства и для глубокого очищения, отшелушивание должно быть, но более мягкими средствами: например, вместо скраба — гоммаж, чтобы избежать раздражения, — пояснила Грибель.

По словам косметолога, сыворотки и крема с содержанием витамина С помогут укрепить и осветлить кожу. Она уточнила, что постоянное увлажнение со временем приведёт к восстановлению кожи. Грибель посоветовала россиянам использовать средства для ухода с содержанием масла ши, авокадо и витамина Е в зимний сезон.

Питание зимой должно включать в себя продукты, богатые правильными жирами — орехи, семечки, рыба, масла, продукты с Омега-3. Пейте достаточное количество воды из расчета 30 мл на 1 кг массы тела, — резюмировала косметолог.

Ранее косметолог Елена Левченко рассказала, как восстановить волосы и кожу после перенесённого коронавируса. По её словам, коронавирус нарушает питание волосяного фолликула и нарушает работу сосудов, что приводит к выпадению волос.