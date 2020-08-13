Косметолог назвала особенности старения россиянок

Для жительниц России характерен особый «смешанный» тип старения кожи, сообщила врач-косметолог Екатерина Морозова.
По её словам, чаще всего из деформаций встречается образование складок и мелких морщин. При этом в старении важную роль играет социальный фактор.
Как только женщина теряет смысл жизни, у неё опускаются руки, она перестаёт следить за собой, — отметила Морозова.
Она уточнила, что продлить молодость кожи поможет ежедневное очищение с помощью косметических средств, а также использование сыворотки с антивозрастными ингредиентами. Также при малейших проблемах необходимо обращаться к специалисту,
Ранее NEWS.ru писал, что учёный из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла назвал продукты, которые помогут сохранить молодость кожи. Он пояснил, что нужно употреблять пищу с высоким содержанием коллагена, антиоксидантов и минералов.
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