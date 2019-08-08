Международный день кошек отмечается 8 августа. Пушистые создания несут хозяевам не только тепло и ласку. Они могут заразить людей серьёзными заболеваниями. Самые распространенные — это токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Последняя особенно опасна для беременных женщин, она грозит выкидышем или мертворождением. Люди тоже могут «наградить» котиков некоторыми заболеваниями. Поэтому домашних любимцев нужно прививать, даже если они не гуляют на улице.

Самые распространенные болезни, которыми человек может заразится от кошки — токсоплазмоз и болезнь кошачьих царапин. Бактерии, вызывающие эти недуги, люди могут принести на подошвах своих ботинок или на полах длинной одежды. Котики любят обнюхивать или даже вылизывать одежду и обувь своих хозяев. Так они подхватывают заболевание.

Ещё вариант — внутриутробное заражение. Мама-кошка является носителем болезни и передает её детенышу ещё в утробе. Котенок рождается уже больным. При этом у самих усатых нет клинических признаков заболеваний, они протекают бессимптомно. Поэтому хозяева кошки могут и не догадываться о наличии заболевания.

Токсоплазмоз встречается реже болезни кошачьих царапин. Эта паразитарная инфекция ещё более опасна. Особенно для людей со сниженным иммунитетом и беременных женщин. Как сообщил Илья Акинфеев, токсоплазмоз провоцирует различные заболевания нервной системы, может вызвать выкидыш или рождение мёртвого ребенка. Часто после потери ребёнка женщина долго не может забеременеть вновь. Болезнью заразиться просто — через слюну животного или при малейшем контакте с продуктом его жизнедеятельности.

В редких случаях даже от домашнего животного можно заразиться смертельными заболеваниями. Например, бешенством. Как рассказал News.ru ветеринарный врач Андрей Пашкевич, даже если кошка сидит дома и никуда не ходит, риск есть. Для этого достаточно ей один раз случайно оказаться на улице и быть укушенной заражённым сородичем. Инкубационный период у заболевания — 3–6 недель, в это время животное уже заразно.

Многие хозяева обожают целовать кошек — эта «милая привычка» может спровоцировать заражение глистами. Есть виды паразитов, которые идентичны и для человека, и для животного. Поэтому нужно давать специальные препараты не только кошкам, но и принимать самим.

От домашних пушистиков можно подхватить также стригущий лишай. Это очень заразное грибковое поражение кожи человека, а также ногтей и волос. Его возбудителями являются патогенные грибки. Есть и другие способы «встретиться с болезнью», например, прикоснувшись к деньгами или перилам в общественном транспорте. Грибки лишая достаточно живучи во внешней среде.

Животное нужно внимательно осматривать на наличие пятен и ни в коем случае их не обрабатывать. Зачастую к нам приходят люди, которые обработали своих животных йодом или зелёнкой, и просят найти лишай. А мы не можем его найти, потому что всё замазали. Стоит отметить, что взрослые от котов редко цепляют лишай. В основном им заражаются маленькие дети, так как кожа у них более тонкая, чуть-чуть иммунитет снижен. Андрей Пашкевич ветеринарный врач, хирург

Питомцы заражают людей, а люди — питомцев. Существуют как минимум три болезни, которым подвержены кошки, но не люди. Это кальцивироз, панлейкопения и ринотрахеит. Людям они не страшны, а для животных — опасны. При первой поражаются верхние дыхательные пути, появляются язвы во рту, на языке и на носу. При второй — начинается лихорадка, поражение желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца. При третей — начинается чихание и выделения из носа и глаз. Самая высокая летальность наблюдается при панлейкопении, до 70% котиков погибают. Среди больных кальцивирозом этот показатель составляет 10–30%.

Все эти болезни вирусной природы распространяются главным образом через фекалии животных (чаще уличных). Человек может принести их на подошвах своих ботинок. Об этом сообщил в беседе с News.ru ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов. Единственный способ уберечь кошку от опасных недугов — прививать её.