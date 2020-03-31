https://static.news.ru/photo/9b46c6d8-7351-11ea-9c61-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Состояние Проценко сейчас удовлетворительное, он находится в Коммунарке под наблюдением своих коллег.

Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке, — отметили врачи.

При этом 25 марта Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19 в Коммунарке. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения.

К 31 марта в России заражены 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 18 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации о заражении Проценко COVID-19 отметил, что Путин регулярно проводит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально.