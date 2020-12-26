37 и насморк: врачи столкнулись с излишней COVID-настороженностью

Количество заболевших коронавирусом в России растёт рекордными темпами. COVID-19 диагностирован уже у трёх миллионов человек. Медики не выдерживают тяжёлых условий труда и подают заявления об уходе. Так, в Екатеринбурге уволилось около 400 врачей. Причинами служат не только большое количество больных и нехватка мощностей в медучреждениях — ценный человеческий ресурс щедро расходуют сами пациенты. Из-за страха перед COVID-19 они впадают в панику, хаотично пьют лекарства и вызывают медработников по пустякам. Тем временем помощи не могут дождаться пациенты с хроническими заболеваниями. NEWS.ru изучил проблему на примере Бердска — маленького городка в Новосибирской области.

Мужчина средних лет почувствовал лёгкое недомогание и померил температуру тела — 37 градусов. Сибиряк «диагностировал» у себя COVID-19 и пошёл в аптеку за антибиотиками. Купив пять разных препаратов, он принял их разом. Через несколько часов мужчина ощутил резкую боль в животе, началась диарея, что и стало поводом для срочного вызова на дом фельдшера из Бердской центральной городской больницы. Коронавирус у пациента не подтвердился, а пищеварительной системе был нанесён урон. Мужчине назначили ударные дозы пробиотиков, чтобы восстановить микрофлору кишечника.

Тот день у медика выдался тяжёлым. Начался он раньше обычного. В 05:00 фельдшера Марию разбудил звонок обеспокоенного пациента. Мужчина пожаловался на небольшую температуру, кашель и слабость. Он требовал срочного прибытия COVID-бригады для взятия мазка из ротоглотки. Угрожал, что напишет жалобу. Фельдшер попросила подождать несколько часов, и пациент повесил трубку.

Очень часто так бывает — больше двух раз чихнули, считают, что заразились коронавирусом. Люди себя уже накрутили, они верят в то, что болеют. Требуют взятия теста на коронавирус, обрывают телефоны. Эта паника повсеместно, — рассказала Мария.

Фото из личного архива Илоны Грязновой

Слова медика подтверждает автоволонтёр молодёжного Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Камынин, который возит врачей к пациентам. Из 15–17 вызовов к больным с подозрением на COVID-19 инфицированными оказываются один-два человека. Остальные принимают за коронавирус лёгкую простуду или банальное переутомление.

Вразумить паникёров не может даже отрицательный тест на COVID-19. Многие граждане в точность результата не верят, требуют повторного взятия, угрожают и пишут многочисленные жалобы на имя главврача.

Другая крайность — пациенты, которые панически боятся коронавируса и госпитализации. К ним относится 64-летний Дмитрий Георгиевич — больной с тяжёлым кардиологическим анамнезом. Бледный мужчина с трудом сидит на постели, его лицо сливается со светлыми стенами. Высокая температура держится уже четвёртый день. Мария сообщает его супруге, что вероятность коронавируса велика, а значит надо срочно скорректировать назначенную терапию. Женщина категорически против взятия мазка из ротоглотки.

А если поставят коронавирус, тогда его заберут в больницу, а ему никак нельзя, там же рассадник инфекций. Я его не отдам, — говорит супруга.

Пациентов с COVID-19 с лёгким или средним течением в стационар не забирают, больницы и так переполнены, уже существуют алгоритмы лечения коронавируса в домашних условиях, — всё это объясняет перепуганной женщине фельдшер Мария. Жена пациента меняет гнев на милость и разрешает взять мазок.

Фото из личного архива Илоны Грязновой

Последним стал вызов к 68-летнему Сергею Ивановичу. Мужчину коронавирус волнует меньше всего. Главное для него — рецепт на сильное обезболивающее, который он ожидает уже несколько дней, осталась последняя таблетка.

У больного множественная миелома — злокачественная опухоль из плазматических клеток крови третьей стадии. Недавно его состояние резко ухудшилось. Кажется, что он с трудом понимает происходящее вокруг.

Вообще никакой: ни ходить, ни стоять, ни лежать — ничего не может, — сообщает супруга Сергея Ивановича.

Она сутками не отходит от супруга. В стационар тяжёлого больного уже не берут. Врачи говорят, что ему нужен только уход, поддерживающая терапия и постоянное наблюдение специалиста. Последнее сейчас невозможно, ведь медиков не хватает.

В пандемию количество вызовов врачей на дом увеличилось в три-четыре раза, сообщила NEWS.ru старшая медсестра Бердской центральной городской больницы Елена Малиновская. Раньше среднее число выездов составляло 30–40 в день, сейчас — до 300. Больничный транспорт не справляется с этой задачей, именно поэтому медики прибегают к помощи волонтёров из ОНФ. При этом значительный процент обращений граждан — ложная тревога, отметила Малиновская.

NEWs.ru

Тяжело определить, какой вызов серьёзный, а какой нет. У каждого человека индивидуальный уровень контроля за собой. У кого-то повышается температура до 37 и ему плохо, а кто-то не обращает на это внимания. Елена Малиновская старшая медсестра Бердской центральной городской больницы старшая медсестра Бердской центральной городской больницы

Медицинское учреждение сейчас испытывает серьёзный дефицит кадров, но специалисты обязаны реагировать на каждый вызов. До тех пор пока население не научится правильно оценивать своё состояние здоровья, врачи останутся перегруженными, машин не будет хватать, а тяжёлые пациенты продолжат погибать, не дождавшись помощи, добавила Малиновская.