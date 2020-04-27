Коронавирус в России выявили ещё у 6198 человек

https://static.news.ru/photo/4267f37c-885d-11ea-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние сутки в России число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 6 198 человек. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперштаб.

Больше всего новых диагнозов приходится на Москву — 2871 случай, в Подмосковье обнаружено 638 заболевших COVID-19, следом идут Нижегородская область и Дагестан — с 207 и 167 диагнозами.

За сутки в России от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 579 человек, 50 скончались.

Таким образом, всего на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7 346 человек.

NEWS.ru

По всему миру COVID-19 заболели более 2,9 млн, свыше 206 тысяч пациентов умерли, более 817 тысяч выздоровели. Наибольшее количество заражённых приходится на США. Там поставлено 965,9 тысяч диагнозов.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.