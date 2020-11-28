Коронавирус увеличивает риск инфаркта

https://static.news.ru/photo/e56bd292-3248-11eb-843e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевшие коронавирусом имеют более высокую предрасположенность к инфаркту. Об этом заявил заведующий первым кардиологическим отделением столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

По его словам, у больных возникает гиперкоагуляция, то есть повышается свёртываемость крови. Это может привести к микротромбозам.

Вирусные пневмонии во многом связаны с микротромбозами, то же самое происходит и с сердечной мышцей, — цитирует Иванова «Говорит Москва».

Врач добавил, что у переболевших наблюдается слабость и тахикардия через несколько месяцев после инфицирования. Всё это может привести к тому, что у пациента развивается инфаркт миокарда. Иванов посоветовал тем, кто болеет коронавирусом дома, вызывать скорую помощь при перебоях в работе сердца и болях в груди, если они не проходят после таблетки нитроглицерина.

Ранее гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто заявил, что при появлении одышки, перебоев в работе сердца и отёков ног необходимо обязательно обратиться к специалистам, поскольку после перенесённого коронавируса нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как писал NEWS.ru, учёные выявили болезнь, которая увеличивает риск осложнений от коронавируса и вероятность летального исхода в 12 раз. Согласно американской статистике, диабетиков госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов.