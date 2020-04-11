Коронавирус убил ещё 14 пациентов в Москве

https://static.news.ru/photo/619860b0-7bab-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших от коронавирусной инфекции в Москве 11 апреля выросло на 14 человек. Вспышка COVID-19 унесла жизни 74 москвичей.

Скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус, — говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

По информации властей, пациентам было от 52 до 82 лет. Все имели сопутствующие заболевания: гипертонию, сахарный диабет, кардиомиопатию и осложнения после инфаркта.

Как писал NEWS.ru, к 11 апреля в столице зарегистрировали почти 8,9 тысячи пациентов с COVID-19, в Подмосковье — более тысячи.