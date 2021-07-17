Коронавирус стал вдвое быстрее поражать лёгкие

В последнее время у пациентов с коронавирусом стало гораздо быстрее развиваться выраженное поражение лёгких. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня <...> может возникать уже к третьим-четвертым суткам, — сказал он.

Кроме того, по словам министра, у коронавируса появились новые симптомы. В частности, у пациентов с COVID фиксируются «кишечные проявления», а также симптомы, сходные с ангиной.

Мурашко добавил, что сейчас не только ускорилось течение болезни у заразившихся, но и само распространение инфекции.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что третьей волны коронавируса в России нет. По его словам, процесс распространения болезни непрерывен, и сейчас наблюдается один из её всплесков. Он добавил, что развитие пандемии остановится, когда переболеют или будут привиты 70% населения.