Социолог: один из десяти россиян не верит в опасность COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed4167be-1819-11eb-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 25–30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена и болезнь не является серьёзной. Из них около 10% совсем отрицают опасность инфекции и не соблюдают карантинные ограничения, такие данные сообщил в беседе с NEWS.ru социолог Левада-Центра Степан Гончаров. Они получены на основании недавнего социологического исследования, проведённого сотрудниками организации.

Ковид-диссидентами могут быть люди разных возрастов — от молодёжи до пожилых, сообщил Степан Гончаров. Их объединяет другое — источник получения информации о заболевании. По словам эксперта, люди, отрицающие опасность коронавируса, как правило, не смотрят телевизор, а изучают данные на различных интернет-ресурсах.

Похожий опрос сотрудники Левада-Центра проводили в июле этого года. Около 16% респондентов заявили, что полностью доверяют официальным данным о распространении коронавирусной инфекции в России. Примерно 27% респондентов не доверяют им совсем. Остальные признались, что официальная информация является правдивой частично.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Познер раскритиковал людей, которые не верят в существование коронавируса. Телеведущий сообщил, что люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет, — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы.