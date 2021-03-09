Коронавирус оказался похож на болезнь, поражающую все органы

https://static.news.ru/photo/9c0b2768-80fb-11eb-8c32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи сейчас относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, которая поражает лёгочную ткань, а как к системному васкулиту из-за того, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Об этом заявила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

Поражения, которые мы видим в лёгочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, коже. То, что мы видим в лёгочной ткани, — это не пневмония. Это скорее признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражения сосудистой стенки, — цитирует специалиста РИА «Воронеж».

По её словам, течение COVID-19 не прекращается после выписки пациента. Некоторые могут болеть до восьми месяцев. В данном случае острая фаза может длиться до четырёх недель после выписки, в этот момент могут проявиться осложнения. Затем от 4 до 12 недель идёт подострый период. Во время этих двух этапов может наблюдаться как регресс, так и прогресс симптоматики.

Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый чистый постковид, который по всем проявлениям и оказался похож на системный васкулит. Он может сопровождаться совершенно разными симптомами, в том числе неврологическими. При этом прошедшие через реанимацию больные в этот период параллельно испытывают постреанимационный синдром.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 люди могут столкнуться с комплексом последствий — так называемым постковидным синдромом. У многих проявляются дыхательная недостаточность и проблемы с сердцем. Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Игорь Никитин назвал самые опасные последствия болезни. Мужчины в возрасте от 45 до 65 лет наиболее подвержены осложнениям после коронавирусной инфекции, отметил медик. У некоторых выздоровевших могут проявиться различные признаки мультисистемного и мультиорганного повреждения. Другим симптомом постковидного синдрома является повышенная утомляемость. Переболевшие зачастую не могут позволить себе ранее привычные физические нагрузки, часто хотят сделать перерыв в работе, прилечь и отдохнуть в середине дня.

Никитин рассказал, что диабет, повышенный уровень холестерина и высокое артериальное давление не только осложняют течение болезни, но и сказываются на реабилитации. В случае наличия сопутствующих патологий следует подбирать индивидуальную программу восстановления, подчеркнул медик. Иногда в реабилитации помогает дыхательная гимнастика, которая при правильном назначении и систематическом исполнении может быть очень эффективной, заключил медик, писал NEWS.ru.