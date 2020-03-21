https://static.news.ru/photo/69736a3c-6c1f-11ea-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Global Look Press

Вирусная инфекция COVID-19 будет распространяться медленнее, чем обычный сезонный грипп и атипичная пневмония (SARS). Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах.

Тем не менее учёные прогнозируют, что распространение коронавируса будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций, что повлечёт за собой серьёзные экономические последствия.

Как отмечают авторы работы, вспышка сезонного гриппа, как правило, ограничивается более тёплыми погодными условиями. При этом эксперты не могут точно сказать, повлияет ли это на распространение и развитие COVID-19: ответить на этот вопрос поможет отслеживание ситуации с коронавирусом в Южном полушарии.

По мнению президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, которая зародилась в Китае. Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза, писал NEWS.ru.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173, выздоровели — 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.