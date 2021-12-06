Коронавирус обнаружен у 10 туристов, прибывших в Россию из ЮАР

Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Граждан, возвращающихся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируют на границе в момент прилёта, осматривают и размещают в обсерваторах.

В результате плотного контроля у 10 [россиян], находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух заражённых коронавирусом россиян, прилетевших из ЮАР, было подтверждено наличие «омикрон»-штамма. В ведомстве отметили, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

Также сообщалось о российской туристке Юлии Дёминой, у которой якобы нашли «омикрон»-штамм коронавируса по возвращении из ЮАР. По словам женщины, всю ночь у неё была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у пациентки, предположительно, выявлено заражение «омикрон»-штаммом. Официального подтверждения этой информации пока нет.