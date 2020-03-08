https://static.news.ru/photo/d04ea294-6152-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в Италии, а затем навестившей родных в Белгороде женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, призывая жителей региона не паниковать.

Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, — отметил губернатор на странице «ВКонтакте».

Заболевание у москвички протекает в лёгкой форме. По его словам, в Белгороде выявлены все, с кем она контактировала. Её родители, по заверению губернатора, находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От инфекции умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.