Сотрудники аэропорта Шоуду в китайской столице выявили пассажира с подозрением на коронавирус среди прилетевших рейсом «Аэрофлота» Москва — Пекин. Заболевший не является гражданином России,
Китайские власти госпитализировали пассажиров и экипаж, чтобы провести диагностику: в медучреждения Пекина попали 35 россиян. К моменту публикации симптомы заболевания не проявились ни у одного из прилетевших.
В посольстве России уточнили, что установили связь как с китайскими медиками, так и с оказавшимися в больнице гражданами страны.
Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия коронавируса COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жетвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.
Россия с января закрыла границу с Китаем и отменила большинство авиарейсов в азиатскую страну.
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