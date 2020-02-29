https://static.news.ru/photo/7f6eafe0-5aea-11ea-a549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники аэропорта Шоуду в китайской столице выявили пассажира с подозрением на коронавирус среди прилетевших рейсом «Аэрофлота» Москва — Пекин. Заболевший не является гражданином России, передаёт ТАСС.

Китайские власти госпитализировали пассажиров и экипаж, чтобы провести диагностику: в медучреждения Пекина попали 35 россиян. К моменту публикации симптомы заболевания не проявились ни у одного из прилетевших.

В посольстве России уточнили, что установили связь как с китайскими медиками, так и с оказавшимися в больнице гражданами страны.

Как писал NEWS.ru, к 29 февраля эпидемия коронавируса COVID-19 охватила более 85,6 тысячи человек — преимущественно в Китае. Крупными очагами заражения стали Южная Корея, Япония, Италия и Иран. Жетвами эпидемии стали более 2,9 тысячи заболевших, излечились около 40 тысяч.

Россия с января закрыла границу с Китаем и отменила большинство авиарейсов в азиатскую страну.