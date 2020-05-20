«Беспрецедентный случай»: учёные назвали органы, уязвимые для COVID-19

Американские учёные рассказали об опасности коронавируса. По словам кардиолога Школы медицины при Йельском университете Харлана Крумхольца, COVID-19 подвержены почти все человеческие органы.
Его коллега Махали Десрюссо отметил, что коронавирус протекает в два этапа. На первом проявляются симптомы, которые затем утихают из-за действия иммунной системы человека. Большинство людей затем выздоравливают, однако у некоторых начинается второй этап, когда воспаление охватывает почти все основные органы и целые системы,
Это беспрецедентный случай. Те осложнения от болезни, которые мы наблюдаем, просто невероятны, — подчеркнул профессор Университета Огайо Роберт Салата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников
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