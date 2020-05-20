Здоровье

«Беспрецедентный случай»: учёные назвали органы, уязвимые для COVID-19

23:41, 20 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные рассказали об опасности коронавируса. По словам кардиолога Школы медицины при Йельском университете Харлана Крумхольца, COVID-19 подвержены почти все человеческие органы.

Его коллега Махали Десрюссо отметил, что коронавирус протекает в два этапа. На первом проявляются симптомы, которые затем утихают из-за действия иммунной системы человека. Большинство людей затем выздоравливают, однако у некоторых начинается второй этап, когда воспаление охватывает почти все основные органы и целые системы, передаёт KP.RU. 

Это беспрецедентный случай. Те осложнения от болезни, которые мы наблюдаем, просто невероятны, — подчеркнул профессор Университета Огайо Роберт Салата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников дал прогноз по коронавирусу. Он считает, что коронавирусом рано или поздно переболеют все. Мясников выразил готовность заразиться инфекцией, будучи уверенным, что это лучше всякой вакцины. Врач призвал россиян не искать в каждом чихе коронавирус, проверять который «никаких анализов не хватит».

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