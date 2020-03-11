Коронавирус может стать хронической болезнью. К таким выводам пришли медики, сославшись на 195 пациентов, которые заразились вирусом повторно.
Как правило, иммунитет в ходе лечения полностью уничтожает инфекцию в организме. Но при хроническом течении количество вирусных частиц может колебаться,
Вирус может возвращаться, так как иммунная система не взяла его под полный контроль в ходе острой фазы заболевания и было инфицировано множество органов. То есть иммунитет не уничтожает заражённые ткани, а предпочитает сосуществовать с вирусом совместно.
Но существует вероятность, что повторное заражение не связано с хроническим характером заболевания. Это могут быть ошибки в тест-системах, которые проверяют состояние человека. В связи с неполной чувствительностью теста он просто может «не заметить» штамм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об изучении коронавируса. По её словам, ведомство собрало €140 млн на исследование нового заболевания.
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