https://static.news.ru/photo/89521d22-6327-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус может стать хронической болезнью. К таким выводам пришли медики, сославшись на 195 пациентов, которые заразились вирусом повторно.

Как правило, иммунитет в ходе лечения полностью уничтожает инфекцию в организме. Но при хроническом течении количество вирусных частиц может колебаться, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

Вирус может возвращаться, так как иммунная система не взяла его под полный контроль в ходе острой фазы заболевания и было инфицировано множество органов. То есть иммунитет не уничтожает заражённые ткани, а предпочитает сосуществовать с вирусом совместно.

Но существует вероятность, что повторное заражение не связано с хроническим характером заболевания. Это могут быть ошибки в тест-системах, которые проверяют состояние человека. В связи с неполной чувствительностью теста он просто может «не заметить» штамм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об изучении коронавируса. По её словам, ведомство собрало €140 млн на исследование нового заболевания.