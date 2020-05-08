Коронавирус может несколько дней сохраняться в теле умершего

https://static.news.ru/photo/c152932e-9120-11ea-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус в течение нескольких дней может сохраняться в тканях умершего, поэтому на похоронах следует избегать прямых тактильных контактов с телом.

Вирус не исчезает одновременно со смертью больного. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом, — цитирует РИА Новости заявление Роспотребнадзора.

Ранее было озвучено, что коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции и распространяться через них. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.