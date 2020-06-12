Коронавирус может нанести вред всей нервной системе человека

https://static.news.ru/photo/83cff176-acb5-11ea-9ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 представляет угрозу всей нервной системе человека, в том числе головному мозгу и спинному мозгу.

К такому выводу пришли учёные из Северо-Западного университета США после того, как проанализировали неврологические симптомы инфицированных пациентов. Автором статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, выступил руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии, профессор неврологии, доктор Игорь Коральник. В ходе исследования он вместе с коллегами провел ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine, передаёт РИА Новости.

Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли, — говорится в сообщении вуза.

Учёные пришли к выводу, что заболевание, связанное с коронавирусом, способно поражать всю нервную систему и мышцы. Кроме того, вирус может вызывать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Также нервам может повредить воспаление, к которому приведёт реакция иммунной системы на коронавирус.

Об этом важно знать широкой общественности и врачам, — подытожил Коральник.

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