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Коронавирус изменил правила поиска секс-партнёров

00:34, 23 января 2021 76
Фото: pixabay

Чтобы быстрее найти пару на различных онлайн-сервисах, многие пользователи начали уведомлять потенциальных партнёров о том, что переболели коронавирусом или поставили прививку от него. О том, что это произойдёт, предупреждали ранее сексологи.

Так, например, врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева в беседе с «Газета.Ru» отметила, что и по завершении пандемии люди будут опасаться заражения и станут более избирательно относиться к поискам полового партнёра.

Мне хочется верить в то, что изобретут какой-то быстрый тест, который сможет показать, опасен ты для окружающих или нет, заявил врач.

Она уверена, что такой тест может стать частью сексуальной культуры.

По данным американского издания Vice, три самые популярные онлайн-платформы для знакомств в США наблюдают рост подобных сообщений на страницах своих пользователей. Причём они пишут не только о том, что прошли вакцинацию, но прилагают данные о времени, месте и типе препарата.

Так, в Tinder сообщили, что количество упоминаний слова «вакцина» в описании профиля выросло на 238%. Началась эта история в ноябре, и дальше количество вакцинированных пользователей растёт.

По разным данным, в России от 20 до 30 процентов взрослого населения живёт в одиночестве. Половина из них обитает в Москве. Чем больше город, тем сложнее человеку устроить свою личную жизнь, говорят психологи. Как писал ранее NEWS.ru, главная причина — недостаток времени и постоянная усталость. По этой причине многие решаются воспользоваться услугами брачных агентств. По заданным критериям специалисты подбирают пару и организуют встречу. При этом специалисты отмечают — пандемия коронавируса повлияла на брачную активность россиян.

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