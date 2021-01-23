Коронавирус изменил правила поиска секс-партнёров

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Чтобы быстрее найти пару на различных онлайн-сервисах, многие пользователи начали уведомлять потенциальных партнёров о том, что переболели коронавирусом или поставили прививку от него. О том, что это произойдёт, предупреждали ранее сексологи.

Так, например, врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева в беседе с «Газета.Ru» отметила , что и по завершении пандемии люди будут опасаться заражения и станут более избирательно относиться к поискам полового партнёра.

Мне хочется верить в то, что изобретут какой-то быстрый тест, который сможет показать, опасен ты для окружающих или нет, — заявил врач.

Она уверена, что такой тест может стать частью сексуальной культуры.

По данным американского издания Vice, три самые популярные онлайн-платформы для знакомств в США наблюдают рост подобных сообщений на страницах своих пользователей. Причём они пишут не только о том, что прошли вакцинацию, но прилагают данные о времени, месте и типе препарата.

Так, в Tinder сообщили, что количество упоминаний слова «вакцина» в описании профиля выросло на 238%. Началась эта история в ноябре, и дальше количество вакцинированных пользователей растёт.

По разным данным, в России от 20 до 30 процентов взрослого населения живёт в одиночестве. Половина из них обитает в Москве. Чем больше город, тем сложнее человеку устроить свою личную жизнь, говорят психологи. Как писал ранее NEWS.ru, главная причина — недостаток времени и постоянная усталость. По этой причине многие решаются воспользоваться услугами брачных агентств. По заданным критериям специалисты подбирают пару и организуют встречу. При этом специалисты отмечают — пандемия коронавируса повлияла на брачную активность россиян.