Инфекционист: коронавирус избавил россиян от всех других эпидемий

https://static.news.ru/photo/0bf58a76-6c86-11eb-9adf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие традиционной сезонной эпидемии гриппа в России может объясняться пандемией коронавируса. Таким образом, одна инфекция вытеснила другую, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Такое мнение он высказал в ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Ковид выгнал, выдавил грипп, другого объяснения отсутствия заболеваемости гриппом я найти не могу, — цитирует Никифорова «Интерфакс».

Свой вклад в защиту населения внесла и вакцинация от гриппа, хотя «нулевых показателей заболеваемости при этом достичь невозможно», так как прививаются не все россияне.

По словам Никифорова, за последние недели 2020 года и в первые недели 2021-го в стране не зафиксировано ни одного случая заражения гриппом. Кроме этого, отмечается низкий уровень заболеваемости и в связи с другими острыми респираторными инфекциями.

Коронавирус пришёл надолго. Мы половину населения привьём, ещё половина переболеет, и так мы получим популяционный иммунитет, — высказал уверенность представитель ФМБА.

Он высказал уверенность, что «мир без COVID-19 мы уже не увидим», отметив, что коронавирус, вероятно, станет сезонным.

В дальнейшем для борьбы с гриппом и коронавирусом будет применяться объединённая вакцина, добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Елена Малышева назвала болезни, при которых мужчин надо прививать от коронавируса.