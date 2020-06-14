В Москве выявили 1477 новых случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/bf1d1ab0-ae0e-11ea-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве подтверждено 1477 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заражённых в столице достигло 205 905 человек.

За последние 24 часа, по данным оперативного штаба, скончались 50 человек, выздоровели 2133.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах, более половины пациентов уже выздоровели. За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.