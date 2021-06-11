Названы новые симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/3fd38892-cb96-11eb-b2cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Королевского колледжа Лондона назвали новые симптомы коронавируса. Причиной изменённой клинической картины стали мутации инфекционного агента.

На смену традиционному пришёл индийский штамм COVID-19 c такими симптомами, как насморк, головная боль и боль в горле. Заболевание теперь выглядит как обычная сезонная простуда. Оно протекает в менее острой форме.

Ранее основными симптомами COVID-19 были высокая температура, сильный сухой кашель, озноб, утомляемость. Сейчас они встречаются всё реже.

Ранее NEWS.ru писал, что детскую вакцину от коронавируса в виде капель в нос могут зарегистрировать 15–20 сентября. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с президентом Владимиром Путиным во время церемонии вручения госпремий за 2020 год.