Конъюнктивит назвали одним из симптомов коронавируса

Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус «может вызывать лёгкий фолликулярный конъюнктивит». Такой симптом наблюдается у 1–3% пациентов с COVID-19.
Заявление специалистов AAO основывается на двух опубликованных результатах исследования,
Наиболее типичными симптомами COVID-19 являются жар и сухой кашель. В редких случаях появляются неврологические симптомы: различные расстройства центральной нервной системы, проблемы периферической нервной системы и повреждения скелетных мышц. К ним же относятся головная боль и головокружение.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 154,6 тысячи скончались.
В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.
Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются органом-мишенью номер один. Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции. Эксперт также привёл данные китайских исследователей, которые говорят о том, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен