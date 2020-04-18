Конъюнктивит назвали одним из симптомов коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4897cda-817b-11ea-bdff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус «может вызывать лёгкий фолликулярный конъюнктивит». Такой симптом наблюдается у 1–3% пациентов с COVID-19.

Заявление специалистов AAO основывается на двух опубликованных результатах исследования, сообщает издание Health. Первое было проведено в феврале 2020 года и опубликовано в Журнале медицинской вирусологии. Оно показало, что у одного из 30 пациентов, которые были госпитализированы в Китае с диагнозом COVID-19, был конъюнктивит, вызванный коронавирусом. В секрете их глаз был обнаружен возбудитель SARS-CoV-2. В другом более широком исследовании, опубликованном в феврале 2020 года в Медицинском журнале Новой Англии, утверждалось, что из 1099 пациентов в 30 различных китайских больницах девять имели «застой в конъюнктиве глаза».

Наиболее типичными симптомами COVID-19 являются жар и сухой кашель. В редких случаях появляются неврологические симптомы: различные расстройства центральной нервной системы, проблемы периферической нервной системы и повреждения скелетных мышц. К ним же относятся головная боль и головокружение.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,2 млн человек по всему миру, более 154,6 тысячи скончались.

В России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются органом-мишенью номер один. Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции. Эксперт также привёл данные китайских исследователей, которые говорят о том, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода, писал NEWS.ru.