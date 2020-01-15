https://static.news.ru/photo/4ed5da94-3780-11ea-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах.

Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств.

Глава государства подчеркнул, что ситуации, когда родители больных детей не могут легально приобрести необходимые медпрепараты, не должны повторяться. По словам президента, лекарства, в том числе зарубежного производства, должны вовремя поступать по назначению.

Ранее Путин предложил изменить порядок приёма в медвузы. Он отметил, что обучение по самым дефицитным направлениям необходимо сделать почти стопроцентно целевым.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.