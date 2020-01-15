Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости усиления контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах.
Он также потребовал от правительства исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств.
Глава государства подчеркнул, что ситуации, когда родители больных детей не могут легально приобрести необходимые медпрепараты, не должны повторяться. По словам президента, лекарства, в том числе зарубежного производства, должны вовремя поступать по назначению.
Ранее Путин предложил изменить порядок приёма в медвузы. Он отметил, что обучение по самым дефицитным направлениям необходимо сделать почти стопроцентно целевым.
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