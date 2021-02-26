Врач рассказала, кому не следует пытаться худеть с помощью кофе

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Кофе может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте и целому ряду других проблем со здоровьем. Поэтому к этому напитку стоит относиться с осторожностью, рассказала терапевт и кардиолог Татьяна Романенко.

Она также рекомендовала ограничить потребление кофе людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и с сердечно-сосудистыми патологиями, пишут «Аргументы и факты».

Врач отметила, что кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, следствием чего становится накопление в клетках циклического аденозинмонофосфата. Это в свою очередь усиливает распад гликогена, который называют легкоиспользуемым источником энергии.

Таким образом, стимулируется обмен веществ в организме и тканях, в том числе — получение энергии из жиров.

Организм по-разному использует запасы гликогена, пояснила Романенко, поэтому многое зависит от особенностей клетки.

В частности, гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови. Речь идёт про перерывы между приёмами пищи, так как запасы гликогена снижаются через 12–18 часов голодания.

В мышцах количество гликогена уменьшается при физических нагрузках — в основном, во время длительных или напряжённых тренировок. Кроме того, распад гликогена активируется, если в клетке и в крови есть недостаток глюкозы. Такой процесс происходит и при голодании.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, испанские учёные рассказали, как можно избавиться от лишнего веса всего лишь при помощи чашечки кофе. Они посоветовали употреблять этот бодрящий напиток перед тренировкой, тогда килограммы уйдут быстрее.