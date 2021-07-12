«Коммерсант»: У москвичей возникли проблемы с продлением COVID-сертификатов

Проблемы с обновлением цифрового сертификата вакцинации возникли у москвичей, сделавших повторную прививку от коронавируса. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сотрудницу ИТ-компании, столкнувшейся с такой проблемой. Об аналогичных трудностях также сообщали москвичи на ряде интернет-форумов.

В техподдержке Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) сообщили , что в настоящее время при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается.

Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены, — приводит издание цитату ведомства.

Как рассказала собеседница «Коммерсанта», столкнувшаяся с проблемой, сертификат вакцинации был ей продлён через три недели и после многочисленных обращений.

По данным издания, в регионах жители с подобной проблемой не сталкиваются.

В московском департаменте информационных технологий сообщили, что привившимся жителям города выдают QR-код, который действует в течение года. Поэтому даже у тех, кто сделал прививки в первую очередь, проблем быть не должно.

Информационные системы правительства Москвы предусматривают возможность продления QR-кода после ревакцинации в случае принятия такого решения, — добавили в департаменте.

При этом в ряде компаний от сотрудников требуются сертификаты о вакцинации, сделанной не позднее полугода назад, дабы получить от работодателя бонусы. Также подобного рода сертификаты нужны для оформления въезда в ряд стран.

Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в июле текущего года. Жители столицы могут привиться как двухкомпонентной вакциной «Спутник V», так и однокомпонентной «Спутник Лайт».

Повторная вакцинация в период пандемии коронавируса рекомендуется гражданам, сделавшим прививки не менее полугода назад.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что при ревакцинации от коронавируса побочные эффекты остаются такими же, как и при первом введении вакцины.