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Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с коронавирусом в Москве

11:20, 18 декабря 2021
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с коронавирусом в Москве Тимур Батрутдинов Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
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Участник Comedy Club Тимур Батрутдинов был в срочном порядке госпитализирован с коронавирусом в Москве. Симптомы болезни у комика появились ещё 9 декабря. Тогда мужчина рассказал поклонникам о появившемся кашле и слабости. Со временем состояние артиста ухудшилось. В конце концов скорая отвезла артиста в больницу, сообщил Mash.

Там ему оказали необходимую помощь: сделали КТ, которая показала 25–50% поражения лёгких. Состояние бывшего героя «Холостяка» оценивают как среднетяжёлое. В настоящий момент бывший участник КВН всё ещё находится на лечении в стационаре, передаёт официальный Telegram-канал издания.

Ранее Кристина Асмус пожаловалась подписчикам на хейтеров, которые буквально затравили её после совета вакцинироваться. Актриса рассказала в Instagram историю о том, как тяжело болела. Девушка призвала всех делать прививки.

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