В СМИ появилась информация о том, что россиянам угрожают опасные инфекции, которые разносят тропические комары, попавшие на черноморское побережье Краснодарского края и в Крым из Юго-Восточной Азии и Египта. Насекомые якобы способны переносить опасные тропические заболевания: вирусы Чикунгунья и Зика, а также лихорадки Денге, Западного Нила и жёлтую.

Пока на Кубани зафиксированы только случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Семь человек услышали такой диагноз от врача. Предполагается, что все они получили укус насекомого, работая на дачных участках. Эта болезнь проявляется сильным повышением температуры тела, ознобом, слабостью. Её летальность составляет до 5%.

Другие заболевания, переносимые тропическими комарами, пока не зафиксированы на российском юге. Но врачи предупреждают — в случае заражения они могут быть очень опасными для людей. Так, вирус Чикунгунья сопровождается лихорадкой с температурой в 40 °C, сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью. Болезнь вызывает осложнения на глаза, нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Пожилым людям вирус угрожает гибелью.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова в разговоре с News.ru отметила — действительно этим летом на Кубани увеличилась численность комаров всех видов. Это случилось из-за дождливого и прохладного лета. Такая погода очень благоприятна для активного размножения насекомых. При этом представительница ведомства успокоила туристов и жителей южных регионов России — опасными тропическими инфекциями заразиться от комаров невозможно.

В силу наших климатических, природных и погодных условий возбудители инфекций в теле комаров «не разовьются», им не хватит на это физических возможностей, они погибнут. Поэтому эти комары не заразны, — сообщила Ирина Воронкова News.ru.

Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Советский и российский эпидемиолог и паразитолог, академик РАН Владимир Сергиев в беседе с News.ru рассказал, что личинки тропических комаров на северные территории завозят в отработанных автомобильных покрышках. Они не переносят опасные заболевания, пока не укусят заражённого человека.

Встретить больного лихорадкой Денге или вирусом Чикунгунья в России — достаточно сложно. Носитель вируса должен приехать из южных широт уже заражённым и получить укус комара. Если насекомое будет жить во внешней среде долго и кусать людей, то оно может спровоцировать эпидемию.

Заведующий клиническим отделением медицинской паразитологии и тропической медицины Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Валерий Завойкин предположил, что некоторые заражённые тропическими болезнями насекомые могут прибыть в Россию на борту самолётов или в трюмах кораблей. Такие насекомые теоретически способны заразить россиян, но с вероятностью, не большей, чем жителей любой другой точки мира.