Комаровского обозвали «усатой сволочью» за слова об антибиотиках

https://static.news.ru/photo/ccc041a4-7b9c-11eb-b3d7-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Возмущённые призывом врача и телеведущего Евгения Комаровского запретить продажу антибиотиков без рецепта пользователи написали ему гневное сообщение о том, что он «усатая сволочь». Врач отнёсся к комментарию с юмором и ответил злопыхателям в своём YouTube.

Пользователь, в частности, был недоволен тем, что из-за «пропаганды» Комаровского скоро в России нельзя будет купить антибиотики без рецепта, а порой это просто необходимо, так как к врача иногда попасть сложно. Кроме того, некоторым медикам «нужно доказывать», что необходим тот или иной антибиотик. Поэтому, по мнению автора поста, люди «обречены на верную гибель».

Комаровский посмеялся над обзывательствами в свою сторону, отметив, что настаивает, как и прежде, на своей точке зрения.

Причём заметьте, то что врачи не понимают, надо антибиотик или нет, то что к врачу попасть невозможно — знаете кто виноват? Виноват в этом Комаровский, — улыбаясь, заметил врач.

Он добавил, что самолечение при помощи антибиотиков глубоко ошибочно, потому что для назначения препаратов, надо понимать, что это за антибиотик, к какой группе он относится, оригинальный ли это препарат. Также человек должен знать всё о дозировке лекарства и ещё кучу нюансов. Если же пациент не имеет должного образования и соответствующих знаний в этом вопросе, он может себе навредить.

Как писал ранее NEWS.ru, статистики, которая доказывала бы, что спортсмены тяжелее прочих переносят коронавирусную инфекцию, не существует. Однако данные о бурном течении болезни у спортсменов можно объяснить спецификой их образа жизни, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.