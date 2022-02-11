Комаровский заявил, что низкая активность у ребёнка — опасный признак

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности состояния, при котором у ребёнка падает активность. По его словам, вялость может быть признаком серьёзной болезни. Об этом он заявил в эфире программы «Утро с Украиной» на телеканале «Украина».

Если малыш, который ещё час назад играл и бегал, вдруг потерял ко всему интерес и выглядит апатичным — это повод обратиться к врачу и выяснить, что с ним случилось, — рекомендовал Комаровский.

По его словам, именно так могут начинаться острая инфекционная болезнь, обезвоживание или перегрев в жару. Однако бывают и случаи, когда детям по природе несвойственна активность.

Так, если родители обладают низким уровнем активности, то шансы, что ребёнок будет энергичным, невысоки. Дело в том, что дети часто перенимают от родителей их образ мысли, поведение и алгоритмы действии.

Поэтому если ребёнок всегда вялый и медлительный — это, скорее всего, особенности его характера или воспитания родителей, — резюмировал Комаровский.

Ранее Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает более часто потреблять пищу.