Комаровский развеял популярный миф про антибиотики

https://static.news.ru/photo/1b0368f4-a0b5-11eb-90d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что назначение дополнительных лекарств к антибиотикам не является необходимостью. Более того, такое сочетание может негативно сказаться на организме человека.

Совершенно бесполезным он назвал назначение противогрибковых лекарств.

Нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции, — написал он в своём Instagram .

Также он не советовал пить лекарства «для кишечника», потому что угнетение полезных микробов наступает только при очень длительном приёме антибиотиков широкого спектра. Особенно, когда он сопровождается экспериментами с питанием — насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей и прочим. Если же речь идёт о кратковременном приёме, то по окончании лечения нужно просто соблюдать диету и кишечник сам восстановится.

В целом антибиотики — «самостоятельные и самодостаточные лекарства», подчеркнул медик, поэтому не нужно пихать в себя лишние лекарства.

Комаровский призвал срочно отменять любые антибиотики, вызывающие аллергическую реакцию. В таких случаях нужно обратиться к врачу и назначить другой препарат, а не пить препараты против аллергии.

Как писал NEWS.ru, российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам, что коронавирус — это не единственная проблема. В мире сотни не менее опасных и неприятных инфекционных заболеваний, которые в том числе ведут к смерти.

Он предупредил россиян в преддверии открытия купального сезона на морских курортах страны, которые ожидаемо будут переполнены из-за закрывшихся Турции и Танзании, о вспышках ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки и прочих.