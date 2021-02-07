Комаровский рассказал, почему нельзя кормить чужих детей

https://static.news.ru/photo/e8b37a44-3e60-11eb-b745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Давать любую еду чужому ребёнку нельзя, потому что это опасно — у него может быть аллергия или другие проблемы со здоровьем, например, диабет.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал взрослых не совершать этой ошибки, даже если в тот момент кажется, что это хороший жест, и в нём нет ничего такого.

В своём Instagram врач выложил пост, в котором напомнил, что необдуманные действия могут стать угрозой для жизни ребёнка. Поэтому нужно всегда спрашивать родителей, можно ли угостить их детей сладостями, например.

На первый взгляд может показаться, что в том, когда вы дадите еду милому улыбающемуся ребёнку, нет ничего плохого. Но вы не можете точно знать, есть ли у этого ребенка аллергия, чем его обычно кормят, умеет ли он жевать, сможет ли проглотить и так далее, — написал врач.

Большинство родителей положительно отреагировали на слова доктора, отметив, что, даже если у детей нет аллергии, его мама и отец могут ограничивать его в сладком или каких-то других продуктах, и не следует влезать в воспитательный процесс.

Ранее Комаровский заявил, что коронавирусная инфекция у некоторых заболевших сопровождается депрессией. Как писал NEWS.ru, медик отметил, что до 30% больных с тяжёлыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьёзная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всём мире.