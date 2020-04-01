https://static.news.ru/photo/24e02872-7414-11ea-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ланнтюхов/NEWS.ru

Приём антибиотиков при лечении вирусной пневмонии может привести к тяжёлым последствиям. Об этом заявил телеведущий и врач Евгений Комаровский.

По его словам, не стоит принимать антибиотики для защиты от коронавирусной инфекции.

Если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить, — заявил Евгений Комаровский.

Он напомнил, что перед назначением лечения от пневмонии медики делают анализ крови, чтобы определить вирусное или бактериальное заболевание у пациента. Антибиотики не действуют на вирусы, подчеркнул доктор.

NEWS.ru писал, что Евгений Комаровский заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом изменит отношение людей к вирусам. По его мнению, из-за вакцинации и гигиены общество расслабилось, а инфекционные заболевания перестали считаться главной проблемой человечества.

Доктор подчеркнул, что к концу 2020 года станет ясно, как выработается иммунитет у переболевших и как изменится сама инфекция

В настоящий момент в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией, 178 тысяч были выписаны из больниц, свыше 42 тысяч умерли.

В России зарегистрировано 2777 случаев COVID-19, 190 человек выписаны из больниц, умерло 24 пациента. В Москве COVID диагностирован у 1880 человек, более 100 выписаны из больницы.