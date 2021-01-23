Комаровский рассказал о пользе датчиков СО2 во время пандемии

https://static.news.ru/photo/812c909a-5db9-11eb-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: uakomar/instagram.com

Установка в закрытых помещениях техники, позволяющей отслеживать концентрацию углекислого газа, станет отличным решением в борьбе с распространением коронавируса, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор отметил, что плохая вентиляция в помещении усиливает шансы заразиться коронавирусом и мест с повышенным содержанием СО2 в воздухе лучше избегать. Концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

Ниже тысячи единиц — там можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать, — конкретизировал врач.

По мнению Комаровского, целесообразно будет установить датчики в офисах и школах, чтобы находящиеся там люди точно знали, когда следует проветрить помещение.

Как писал NEWS.ru, американские учёные из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики пришли к выводу, что человеческий организм «помнит» различные виды коронавирусных инфекций, с которыми сталкивался ранее, и следы прошлых подобных заболеваний могут помочь иммунной системе побороть COVID-19.