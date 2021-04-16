Комаровский рассказал о двух главных условиях для размножения людей

https://static.news.ru/photo/fcc83f9a-9ee3-11eb-bce6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Телеведущий Евгений Комаровский назвал главные условия для размножения людей. Этой темы он коснулся, когда зрительница пожаловалась доктору, что её родители длительное время отказывались устанавливать в квартире термометр и гигрометр.

Я вам всячески и настоятельно рекомендую. Начинайте размножаться только тогда, когда выполнено одно из двух условий: или полное взаимопонимание с будущими бабушками и дедушками, или отдельная площадь, где вы сами будете определять, каким воздухом дышит ваш ребёнок, — посоветовал Комаровский, ролик опубликован на его YouTube-канале.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рассказала, что нерегулярная половая жизнь может грозить женщине серьёзными проблемами со здоровьем и внешностью. Она пояснила, что недостаток секса влияет на гормональный фон, который отражается на качестве кожи и волос. Также угнетается щитовидная железа, которая отвечает за метаболизм и стрессоустойчивость, поэтому женщина рискует поправиться. Нерегулярная половая жизнь может привести к образованию миомы и спровоцировать застой крови в тазовом дне.

Как писал NEWS.ru, сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что после долгого сексуального воздержания могут возникнуть психологические проблемы. Кроме того, у женщин может развиться мастопатия, а у мужчин всевозможные проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, ранняя андропауза и снижение полового влечения.