Комаровский рассказал, надо ли прививаться переболевшим коронавирусом

https://static.news.ru/photo/40a1d95a-6f51-11eb-949f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор Комаровский дал ответ на вопрос телезрителей, надо ли переболевшим коронавирусом прививаться от инфекции. Телеведущий считает, что вакцинация необходима абсолютно всем, включая тех, кто переболел COVID-19.

На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел, — написал врач в Instagram.

Доктор отметил, что уровень антител после прививки становится выше. И в случае если заболевание уже было перенесено, вакцинация не несёт в себе никакого риска.

Были опасения на этот счет, но поскольку уже привито несколько миллионов человек, а данных относительно негативного воздействия вакцинации на организм или иммунную систему уже переболевших нет, то можно спокойно прививаться, — рекомендует теледоктор.

Если же человек переболел и отказывается вакцинироваться, то это можно сделать только в одном случае: отдать свою вакцину тому, кому она нужнее, пишет Комаровский. Но если после болезни прошло более полугода, то прививаться нужно однозначно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация пожилых людей на дому может представлять опасность. В домашних условиях сложно провести полную диагностику и оказать экстренную помощь в случае ухудшения самочувствия.