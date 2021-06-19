Комаровский перечислил врачей, которых нужно избегать

https://static.news.ru/photo/fa28f7f2-d1b0-11eb-8fa8-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: komarovskiynet/facebook.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерёг зрителей от консультаций с некоторыми типами врачей-педиатров. Видео он опубликовал на YouTube.

Вы должны бегом бежать от якобы специалистов, которые будут лечить улыбающемуся ребёнку повышенное внутричерепное давление, дискинезию желчевыводящих путей, диатезы и прочий бред, не имеющий никакого отношения к современной медицинской науке, — сообщил медик.

По словам Комаровского, ему часто жалуются на некомпетентных врачей. Так, один в течение полутора лет выписывал ребёнку, у которого не проходил кашель, сиропы, а другой прописал уколы антибиотиков ребёнку ещё до постановки диагноза.

По мнению доктора, врачи должны соответствовать определённым критериям. Хороший медик обязан выступать за доказательную медицину, всегда отвечать на вопросы родителей, не препятствовать консультациям с другими специалистами, быть против лекарств с недосказанной эффективностью и стараться не делать детям больно. Он добавил, что считает аморальным любые денежные взаимоотношения врача и работника аптеки или сотрудника лаборатории.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что чёрная плесень может нести смертельную опасность лишь в некоторых случаях. Как и заболевание мукормикоз, которое она вызывает.