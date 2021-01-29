Комаровский рассказал, как проходит повторное заболевание коронавирусом

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Теледоктор Евгений Комаровский рассказал, как протекает болезнь в случае повторного заражения коронавирусом. Если человек переболел и у него в крови есть антитела, то либо он не заразится вообще, либо перенесёт заболевание в лёгкой форме.

После перенесения инфекции в организме человека есть антитела в крови и клетки памяти, отвечающие за синтез антител. Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела (3–6 месяцев после болезни), то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще, — рассказал педиатр в своём микроблоге.

Если же активной циркуляции антител нет, а остались только клетки памяти, то организму понадобится время для распознавания вируса, пишет врач. Но антитела появятся очень быстро и болезнь также будет протекать в лёгкой форме.

Чтобы коронавирус не перешёл в тяжёлую форму, важно не допускать в организме дефицита витаминов C и D и цинка. Но полностью защититься от коронавируса всё равно невозможно, подытоживает доктор. Избежать коронавируса поможет только вакцинация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что похороны умерших от коронавируса проводятся в закрытых гробах не из-за риска заражения здоровых людей инфекцией. По словам Комаровского, запрет на прощания с умершими и закрытые гробы лишь отражают то, что власти не проводят разъяснительную работу с людьми.