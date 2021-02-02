Комаровский рассказал, как отличить ОРВИ от коронавируса

https://static.news.ru/photo/201850ea-65b7-11eb-8d77-96000091f725_660.jpg Фото: uakomar/instagram.com

Со 100-процентной уверенностью сказать, что у пациента именно коронавирус, а не обычная ОРВИ, можно только после соответствующего исследования, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В своём Instagram он отметил, что есть всё-таки маркеры именно COVID-19, при которых стоит обратиться к врачу.

Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, это коронавирус. Но в целом COVID-19 диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, — написал медик.

Он отметил, что стоит пройти тестирование на присутствие вируса или антител к нему. А на компьютерной томографии при COVID-19 можно будет заметить очень специфические изменения в лёгких.

Он назвал парадоксальным тот факт, что при бессимптомном протекании коронавируса, то есть без дыхательной недостаточности, никаких особенностей в лечении нет. «Коронавирус лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус», — заключил врач.

Ранее NEWS.ru писал, что статистики, которая доказывала бы, что спортсмены тяжелее прочих переносят коронавирусную инфекцию, не существует, однако данные о бурном течении болезни у спортсменов можно объяснить спецификой их образа жизни, считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.