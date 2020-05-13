Здоровье

Комаровский рассказал, как хрен защищает от коронавируса

01:23, 14 мая 2020 19
Фото: pixabay.com

Противовирусный эффект хрена достигается за счёт способности растения вызывать повышенное слезотечение, пояснил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Слёзы, в свою очередь, содержат белок лизоцин, обладающий антивирусным действием и являются фактором неспецифический иммунной защиты, рассказал медик.

Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат, — обратил внимание Комаровский.

Как писал NEWS.ru ранее, вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса. Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков.

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