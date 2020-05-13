Комаровский рассказал, как хрен защищает от коронавируса

Противовирусный эффект хрена достигается за счёт способности растения вызывать повышенное слезотечение, пояснил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Слёзы, в свою очередь, содержат белок лизоцин, обладающий антивирусным действием и являются фактором неспецифический иммунной защиты,
Именно поэтому дети, которые плачут, которые регулярно промывают себе нос лизоцином — то есть слезами, — они болеют реже, чем дети, которые просто лежат и молчат, — обратил внимание Комаровский.
Как писал NEWS.ru ранее, вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса. Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков.
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