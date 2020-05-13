Комаровский рассказал, как хрен защищает от коронавируса

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Наиболее эффективным препаратом в лечении коронавирусной инфекции нового типа может стать «Фавипиравир». Об этом говорят первые результаты клинических исследований лекарства, заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в исследовании препарата принимают участие 330 больных. Клинические опыты проходят в медицинских центрах по всей России. Как сообщил Дмитриев, по первым результатам исследований с участием 60 пациентов...