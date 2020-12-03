Комаровский перечислил «самые глупые» народные методы лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4290054-355c-11eb-94aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие народные советы по лечению коронавируса являются «самыми глупыми».

По словам специалиста, ему пришло уже два письма о том, что защититься от COVID-19 можно при помощи регулярного смазывания носа ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле.

А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак, — отметил с иронией Комаровский в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Врач также подчеркнул, что помимо возмутительных методов лечения люди нередко покупают в аптеке препараты без назначения врача, тем самым рискуя навредить своему здоровью. Он заключил, что существенная часть россиян находится на «очень пещерном уровне» в плане медобразования.

Ранее Комаровский опроверг самые популярные в народе предрассудки, связанные с коронавирусом. Он утверждает, что эти заблуждения мешают лечить опасное заболевание.

Как писал NEWS.ru, молекулярные биологи заявили, что коронавирус нового типа очень редко проникает в клетки кровеносных сосудов, так как они почти не вырабатывают молекулы белка ACE2 — главного «пособника» SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. По их словам, SARS-CoV-2 попадает в ткани лёгких человека и других млекопитающих через рецепторы ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты — один из типов клеток парного органа.