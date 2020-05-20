Здоровье

Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом через фрукты

13:43, 20 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, можно ли заразиться коронавирусом через овощи и фрукты.

По его словам, все плоды после покупки необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком, так как риск заболеть присутствует, если заражённый покашлял в руку, а после потрогал фрукт и положил его на место.

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Как писал NEWS.ru, ранее Комаровский предостерёг россиян от ошибок при использовании средств дезинфекции рук. Санитайзер должен воздействовать на кожу не менее 30 секунд.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировали 308 705 заражённх-19. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972. В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.

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