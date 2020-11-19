Комаровский оценил опасность заражения COVID-19 от переболевших людей

https://static.news.ru/photo/36ba3d88-2af5-11eb-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы о том, насколько переболевший коронавирусом человек опасен для окружающих. По его словам, пока не существует рекомендаций о сроках самоизоляции для людей, переболевших смертоносным недугом после их контакта с инфицированным человеком.

Однако, поскольку «все страшно боятся», контакты лучше исключить. Об этом Комаровский рассказал на своём YouTube-канале.

Он также оценил ситуацию, при которой COVID-19 обнаружен только у одного из членов семьи, и рассказал, когда закончится изоляция для остальных.

Первые симптомы, допустим, появились 1 ноября. Сколько этот человек будет заразным? Теоретически максимум 7–​8 дней, но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться — 10 дней, до 10 ноября... А теперь приплюсуйте 14 дней (максимальный инкубационный период) — значит, вы можете идти на волю 24 ноября, — отметил Комаровский.

При этом он рассмотрел ситуацию с точки зрения логики и здравого смысла, отметив, что заболеть коронавирусом во второй раз человек может лишь в очень редких случаях.

С вероятностью, значительно превышающей 99,9 процента, вы не заразны и никакой не разносчик. Хотя бы потому, чтобы быть реальным разносчиком, вы должны быть человеком, который не способен вырабатывать антитела, — подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, инфекция в высокой концентрации содержится в замкнутых пространствах. Опасными местами телеведущий также назвал больничную палату, если в ней лежат пять или шесть человек, тюрьму, казарму или, например, дом престарелых. Как объяснил Комаровский, в таких учреждениях обычно плохо работает система вентиляции.