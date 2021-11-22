Комаровский объяснил, стоит ли прерывать курс антибиотиков

Медик и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что делать, если врач назначил антибиотик, но оказалось, что это было ошибкой. Например, человек обратился к другому врачу или сделал дополнительные анализы, и выяснил, что антибиотики не нужны. В такой ситуации лучше отказаться от курса лечения, сказал Комаровский в своём Telegram-канале.

Антибиотик назначили и начали принимать, а потом подсуетились — назначили анализы, показались другому специалисту и выяснили, что назначение совершенно необоснованное <...> Если выяснилось, что препарат назначили зря, приём необходимо прекратить независимо от того, на каком этапе лечения вы находитесь, — рассказал врач.

Он объяснил, что медицинское сообщество настаивает на прохождении полного курса антибиотиков и его завершении, потому что необходимо, чтобы в организме не осталось устойчивой бактерии. А если антибиотики назначили при вирусной инфекции, и ни о каких устойчивых бактериях в данном случае речь не идёт, то курс лучше завершить.

Ранее Комаровский назвал рыбу, из которой опасно делать суши. Речная рыба, объяснил он, всегда очень полезная. Но есть риск вместе с этой рыбой съесть личинки глистов. Большинство личинок погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно.